Aaron Carter: Der dramatische Notruf

Haushälterin fand leblosen Körper: "Er ist tot, er ist tot"

Einst war Aaron Carter ein gefeierter Kinder-Star, dann wurde er Rapper und Schauspieler. Sein Leben war in den letzten Jahren von Drogen-Exzessen und psychischen Problemen geprägt. Jetzt ist der 34-jährige "Bad Boy" tot. Carter wurde am Samstag in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, leblos in der Badewanne gefunden. Seine Haushälterin fand den Rapper und verständigte die Polizei.

Dramatischer Notruf

Als sie den ehemaligen Teenie-Star in der Badewanne fand, soll sie völlig verzweifelt gewesen sein und laut geschrien habe. Laut TMZ berichtet die Polizei von einer „schreienden erwachsenen Frau“, die über einen leblosen Körper „in einer Badewanne“ spricht. Nachbarn hörten die Haushälterin laut rufen: „Er ist tot, er ist tot“.

Die genaue Todesursache muss jetzt von der Polizei geklärt werden. Insider gehen davon aus, dass er in der Badewanne ertrunken ist. Ob Carter davor Drogen nahm, ist Gegenstand von Spekulationen. Besonders tragisch bei Carters Tod ist, dass der Musiker erst im September einen Entzug begann, um für seinen elf Monate alten Sohn Prince da zu sein. "Dieses Jahr war sehr schwierig, aber ich habe auch viel gelernt. Danke für eure Unterstützung", bedankte er sich kürzlich noch bei seinen Fans auf Twitter.

Carter wollte für seinen Sohn clean werden

Schock. Carter war bis zu seinem Tod in einer Beziehung mit Kindesmutter Melanie Martin, die noch am Weg zum Haus ein zweisekündiges TikTok-Video postete, in dem sie unter Tränen den Tod ihres Freundes verkündet. Ein Posting, das nicht ohne Folgen blieb. "Pietätlos" und anderes musste sich Martin an Kritik gefallen lassen. Auch in ihrer On-off-Beziehung zu Carter gab es immer wieder Probleme und die Polizei musste wegen häuslicher Gewalt einschreiten. Aus diesem Grund verlor Carter auch das Sorgerecht für seinen Sohn, das er durch seinen Entzug wieder zurückbekommen wollte.