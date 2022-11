Aaron Carter ist tot: Ertrank er in der Badewanne?

Der Rapper und Schauspieler ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben.

Aaron Carter (†34), der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (42), ist gestorben. Er wurde am Samstag tot in seinem Haus in Lancaster (Kalifornien) gefunden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, sei die Polizei gegen 11 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden, dass ein Mann in seiner Badewanne ertrunken sei. Die US-Beamten bestätigten einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt.

Carters Haus wurde von der Polizei abgesperrt. Später wurde die Verlobte des Sängers, Melanie Martin (30), vor dem Grundstück gesehen, während Freunde sie trösteten. "Mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Herausforderung sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen", sagte sie. "Wir sind immer noch dabei, diese traurige Realität zu akzeptieren. Eure Gedanken und Gebete sind uns sehr willkommen", so Martin und bat gegenüber "TMZ" darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren.

Noch ist die Todesursache unklar. Die britische "Sun" zitiert einen Insider, der sagt, dass er nicht von Suizid ausgehe. Carter habe vorgehabt, kommende Woche im Studio neue Musik aufzunehmen.

Aaron Carter erklärte 2019 in der US-Show "The Doctors", er leide unter Schizophrenie, einer bipolaren Störung, manischer Depression und Angstzuständen.

Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Die Polizei ermittele auch in Richtung Mord – laut "TMZ" handele es sich dabei um eine Standardprozedur.

Hilfe bei Depressionen & Co.

Sollten Sie von Depressionen oder Selbstmordgedanken betroffen sein oder jemanden kennen, der Hilfe sucht, finden Sie diese unter anderem auf www.telefonseelsorge.at oder unter Telefonnummer 142.

Weitere Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige und Hilfseinrichtungen in Österreich finden Sie hier: www.suizid-praevention.gv.at