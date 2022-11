Aaron Carters Sterbeurkunde enthüllt

Der Ex-Kinderstar starb am 5. November, jetzt sind erste Dokumente aufgetaucht

Was passiert mit Aaron Carters (†34) Leichnam? Wo wird die letzte Ruhestätte des Kinderstars sein? Diese und andere Fragen beschäftigen Fans und Medien seit seinem tragischen Tod am 5. November. Jetzt wurde ein Dokument enthüllt, das zumindest ein bisschen Klarheit bringt. Demnach wurde Aaron Carters Leichnam bereits eingeäschert. Nach der Obduktion vor einer Woche wurde er an seine Familie übergeben. Diese entschied, was passieren sollte.

Wo Carters letzte Ruhestätte sein wird, stehe noch nicht fest. In der Sterbeurkunde wird allerdings festgehalten, dass seine Zwillingsschwester Angel die Asche aufbewahren wird. Die Todesursache sei noch immer ungeklärt. Im entsprechenden Feld stehe nur: "aufgeschoben".

Es soll weitere Untersuchungen geben, da nach Aaron Carters Tod mehrere Dosen mit Druckluft sowie etliche verschreibungspflichitge Pillen gefunden wurden. Die toxikologische Untersuchung kann aber mehrere Monate dauern.

Zu Ehren ihres Bruders haben Zwillingsschwester Angel und Bruder Nick Carter (42) eine Spendenaktion für eine Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen, die psychisch kranke Kinder unterstützen soll.