Andrew Tate stichelt auf Twitter – Greta Thunberg kontert eiskalt

Der ehemalige Kickboxer Andrew Tate sorgte zuletzt als umstrittener Influencer für Schlagzeilen, unter anderem wurde ihm wiederholt Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Nun wollte Tate offenbar Greta Thunberg provozieren – doch sein Protz-Gehabe auf Twitter ging ordentlich nach hinten los.

“Hallo Greta Thunberg – ich habe 33 Autos. Mein Bugatti hat einen W16 8.0 Liter quad turbo. Meine ZWEI Ferrari 812 competizione haben 6.5 Liter v12s. Das ist nur der Anfang”, schrieb Tate an die schwedische Klimaschutz-Aktivistin. "Bitte teil mir deine Email-Adresse mit, so dass ich dir eine komplette Liste meiner Auto-Sammlung und ihrer enormen Emissionen schicken kann", stichelte Tate.

Doch Greta ließ sich nicht provozieren, sondern konterte stattdessen eiskalt: "Ja, klär mich bitte auf. Schick mir eine Email an smalldickenergy@getalife.com" – offensichtlich eine Anspielung, dass Tate seine vermeintlich fehlende Manneskraft mit dem Besitz haufenweise teurer Luxus-Autos kompensieren müsse.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg