Axl Rose kürzt nach Stimm-Problemen das Wien-Konzert

Am Mittwoch rocken Guns N’ Roses im Happel-Stadion. Die Anreise dafür wurde jetzt aber um einen Tag nach hinten verschoben. Die Show beginnt überpünktlich. Die Setlist wird jedoch stark gekürzt

Letzte Woche ließ Axl Rose über 50.000 heimische Fans bangen: Konzertabsage in Glasgow wegen Stimm-Problemen. Jetzt ist er zwar wieder fit - umjubeltes Comeback in München - lässt aber Österreich weiter zittern. Die für Montag geplante Anreise nach Wien wurde verschoben. Axl will nun erst am Dienstag gegen 18 Uhr mit seiner Boeing 737-436 aus Mailand kommen in Wien Schwechat aufsetzen. Danach soll es wieder ins "Hyatt Hotel" gehen. Dort ließ er ja schon 2017 mit einer spontanen Autogramm-Stunde die Fan-Herzen höher schlagen.

Am Mittwoch steigt dann - überpünktlich schon ab 19.15 Uhr (!) - der große Konzert-Hit im Happel-Stadion. Vom Opener „It’s So Easy“ bis zum Finale „Paradise City“ ließ man vor den Stimm-Problemen bis zu 32 Welthits vom Stapel. Zuletzt wurde das Programm aber um fast 30 Minuten gekürzt. Die Klassiker „Sweet Child O Mine“, „Welcome To The Jungle“ oder „Patience“ waren davon aber zum Glück nicht betroffen.