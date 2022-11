Bennifer gehen mit Kuschelvideo viral

Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck zeigen sich turtelnd auf TikTok

Im Sommer setzten sie ihrer aufgewärmten Liebe die Krone auf, doch schon im Herbst hieß es, dass es zwischen den beiden kriseln würde. Jennifer (Lopez) und Ben Affleck zeigen jetzt ihren Fans, dass noch lange keine Eiszeit herrscht. Auf TikTok kuscheln die beiden die Krisengerüchte einfach weg.

Mit einem romantischen Clip zeigt das Ehepaar der ganzen Welt, wie glücklich es ist. Sie hält ihre Wange fest an seine, er kaut lässig Kaugummi und im Hintergrund hört man den viralen TikTok Sound, bei dem eine Kinderstimme sagt, dass sie es geschafft hat, den Menschen zu finden, der sie am glücklichsten macht. 6,6 Millionen Menschen sahen den Clip in kürzester.