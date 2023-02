Zwei Jahre nach seiner Scheidung soll Microsoft-Gründer Bill Gates wieder in einer Beziehung sein, wie britische Medien berichten.

Im August 2021 war die Milliarden-Scheidung von Melinda (58) und Bill Gates (67) vollzogen. Die beiden trennten sich nach 27 Ehejahren. Ein Trennungsvertrag regelt auch die Aufteilung des Milliardenvermögens. Etwa zwei Jahre nach der Trennung ist Bill Gates wieder im Liebes-Glück: Er soll in einer Beziehung mit Paula Hurd (60), Witwe des 2019 verstorbenen Oracle-CEOs Mark Hurd, sein, wie die britische "Dailymail" berichtet.

Die beiden waren vergangenes Monat bei den Australian Open in Melbourne und wurden auch beim Sightseeing in Sydney gesehen. Gates und Hurd sind seit langem Tennis-Fans und wurden in den letzten Jahren immer wieder bei den gleichen Turnieren gesehen. Jetzt dürften die beiden ein Paar sein und werden wohl in Zukunft öfter Mal gemeinsam zu den Tennis-Veranstaltungen gehen.

"Sie sind unzertrennlich", verriet ein Freund der beiden gegenüber "Dailymail". Sie seien jetzt über ein Jahr zusammen, so die Quelle weiter. Für den inneren Kreis der Bekannten sei es kein Geheimnis, dass Gates und Hurd eine Liebes-Beziehung führen.