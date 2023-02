Bizarres Video: Sorge um Britney Spears

Sorge um den Gesundheitszustand von Britney Spears. In einem neuen, skurrilen Instagram-Video beunruhigt der Mega-Star seine Fans mit den Worten "Ruft nicht die Cops". Ein Insider gibt nun weitere besorgniserregende Informationen.

Einmal mehr veröffentlicht Britney Spears einen Clip auf ihrer Instagram-Seite, welcher Fans erneut beunruhigt.

In einem knapp einminütigen Video redet die Sängerin erst über ihr selbstgenähtes Kleid, als sie plötzlich auffällig zu tanzen beginnt. Doch dann ein Schnitt. Nach dem Cut sagt Britney plötzlich in die Kamera "Also Leute, ich will nur, dass ihr wisst: Wenn ich mein Instagram abschalte, ruft nicht die Cops!".

Damit nicht genug.

Britney beendete den skurrilen Clip mit den unerwarteten Worten „sei niemals eine Achterbahn“. Anschließend läuft sie aus dem Bild. Bislang ist unklar, was sie damit aussagen möchte.

Das bizarre Video verunsichert Fans nun. -Geht es Britney Spears gut? Ist sie in Sicherheit?

Sorge um Gesundheitszustand

Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die Sängerin auf Instagram ihren Fans mysteriöse Botschaften mitteilt. Diese sind schwierig zu deuten. Erst im Jänner verständigten gleich mehrere Zuseher die Polizei, aus Angst, Britney könnte in Schwierigkeiten stecken. Der Grund: Der deaktivierte Instagram-Account der 41-Jährigen.

Gegenüber dem US-Promi-Portal „TMZ“ erklärte kürzlich eine Quelle, warum die Sorgen um Britney nicht ungerechtfertigt sind:

„Sie nimmt ihre Medikamente nicht ein, die zur Stabilisierung ihrer Stimmung unerlässlich sind, und versucht, sich mit anderen Substanzen selbst zu behandeln, was ihre psychische Erkrankung verschlimmert.“ , zitiert die BILD.