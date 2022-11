Brad Pitt datet die Ex seines Schauspiel-Kollegen

Brad Pitt zeigte sich bei einem Konzert äußerst innig mit einer hübschen Dunkelhaarigen. Sogar seinen Freunden soll er seine neue Flamme schon vorgestellt haben.

Brad Pitt hat offenbar eine neue Flamme und es ist keine Geringere als die Ex-Frau eines Kollegen: Ines de Ramon. Die beiden wurden bereits innig turtelnd auf einem Konzert in Los Angeles gesichtet. Dort soll de Ramon schon Brads Freunde – darunter Cindy Crawford, ihr Ehemann Rande Gerber Sean Penn und Vivi Nevo – kennengelernt haben. Berichten zufolge sollen sie in Brads Tesla um 20 Uhr am Veranstaltungsort gemeinsam angekommen sein, was natürlich darauf schließen lässt, dass sich die beiden schon länger kennen. Seit seiner Scheidung von Angelina Jolie vor sechs Jahren gab es von beiden bisher keine offizielle, neue Liebesbeziehung.

© Getty Images ×

Ines de Ramon ist in Hollywood keine Unbekannte: Die brünette Schönheit war mit "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley verheiratet. Im September machte das Paar seine Trennung öffentlich, die jedoch bereits Anfang des Jahres stattgefunden hatte. Die beiden waren drei Jahre lang miteinander verheiratet.