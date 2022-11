Britney Spears leidet an unheilbarer Nervenkrankheit

Britney Spears behauptet, an einer unheilbaren Nervenkrankheit zu leiden. Die Ursache ist überraschend.

„Ich wache dreimal in der Woche auf und meine Hände sind komplett taub. Die Nerven sind winzig und es fühlt sich an, als steckten Nadeln in meiner rechten Körperhälfte. Die Schmerzen schießen in den Nacken und der Teil, der am meisten weh tut, ist die Schläfe. Es sticht und macht mir Angst“, klagte Britney auf Instagram.

Der Grund für ihre Beschwerden? Laut der 40-Jährigen habe sie beim Tanzen nicht richtig geatmet – ihr Gehirn sei deshalb nicht genug mit Sauerstoff versorgt gewesen. Kurios nur: Ausgerechnet beim Tanzen will sie nun nichts von ihren Beschwerden spüren.

Mittlerweile gehe es Spears dank Medikamenten besser. „Ich fühle, wie Sauerstoff in mein Hirn und in meinen Nacken strömt. Meine Augen sind offener und ich kann meinen Kopf richtig aufrecht halten.“ Trotzdem sagt sie: „Es gibt keine Heilung außer Gott, denke ich.“