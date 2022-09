Britney Spears sieht ihre Söhne nicht mehr

Seit sechs Monaten schon hat Britney Spears ihre Kinder Sean Preston und Jayden James nicht mehr zu Gesicht bekommen

In dieser Familie kommt es immer wieder zu Auseinandersetzung, doch jetzt hat Britney Spears gar den Rückhalt ihrer Söhne verloren. Sie soll Jayden James (15) und Sean Preston (16) bereits seit sechs Monaten nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Die Schuld dafür gibt sie ihrem Ex Kevin Federline. "Seit sie gegangen sind, fühle ich mich ehrlich, als wäre ein großer Teil von mir gestorben. Ich habe keinen Sinn mehr - sie waren meine Freunde, sie waren mein Alles", erzählt Spears in einem emotionalen Video. Britney wünsche sich, dass man sie nicht so aus ihrer Familie ausgrenzen würde.

Auf Instagram macht sie den beiden Vorwürfe: "Ich bin bereit, euch zu sehen, bis ich mich wertgeschätzt fühle. Ich wollte euch unbedingt sehen, ganz ehrlich - ich sollte mich selbst mehr wertschätzen." Zuvor kritisierte Jayden seine Mutter öffentlich: "Die Art der Umgebung, die sie uns bot, war für mich und meinen Bruder nicht sehr angenehm. Ich will einfach, dass es ihr mental besser geht."