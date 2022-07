Cameron Diaz: ''Ich schmuggelte Drogen nach Marokko''

Wie die 49-Jährige im Podcast ''Second Life'' gesteht, wurde sie vor ihrem großen Durchbruch als Schmugglerin missbraucht – und wäre beinahe inhaftiert worden.

USA. Die Hollywood-Karriere von Cameron Diaz (49) hätte es beinahe nicht gegeben. Wie die 49-Jährige im Podcast "Second Life" gesteht, wurde sie vor ihrem großen Durchbruch als Schmugglerin missbraucht – und wäre beinahe inhaftiert worden. Sie versuchte damals ihr Glück als Model in Paris, bekam aber ein Jahr lang keine Aufträge. "Dann habe ich einen Job bekommen, aber ich glaube, ich war ein Drogenkurier, der Drogen nach Marokko transportiert hat", erzählt Diaz im Podcast.

Diaz erinnert sich, dass ihre Chefs hätten ihr einen verschlossenen Koffer mitgegeben und ihr gesagt, dass sich darin lediglich ihre Kostüme befinden würden. Erst bei ihrer Ankunft am Flughafen in Marokko sei ihr bewusst geworden, dass sie illegale Substanzen bei sich führen würde und habe den Koffer den Beamten vor Ort übergeben – auch aus Angst vor einer Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels von mindestens zehn Jahren. "Ich sagte ihnen: 'Ich weiß es nicht, es ist nicht meins, ich habe keine Ahnung, wem es gehört.'" Den Zöllnern am Flughafen hätte sie versichert, dass das ihr erster und letzter Job in Paris gewesen sei.

Diaz feiert ihr Schauspiel-Comeback

Anfang der 90er Jahre gelang Cameron Diaz nach ihrer Rückkehr nach L.A. schließlich ihr Durchbruch in Hollywood. Nach vielen erfolgreichen Film-Auftritten (u.a. "Die Maske", "Fear and Loathing in Las Vegas", "Very Bad Things", "Verrückt nach Mary") erklärte sie schließlich 2018 den Rücktritt von der Schauspielerei. Sie erfüllte sich den Traum einer eigenen Familie.

Jetzt feiert die 49-Jährige ihr Schauspiel-Comeback: Für einen Netflix-Film mit dem Titel "Back in Action" wird sie neben Oscarpreisträger Jamie Foxx wieder vor der Kamera zu sehen sein.