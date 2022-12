Cher: Verlobung mit Toyboy?

Will Sängerin Cher (76) noch einmal den Schritt vor den Traualtar wagen? Alle Zeichen deuten jedenfalls darauf hin, denn die Diva hat zu Weihnachten einen funkelnden Ring mit einem riesigen tropfenförmigen Diamanten bekommen. Das Schmuckstück zeigte sie auf Twitter und schrieb dazu: "Ich finde keine Worte, Alexander A. E."

