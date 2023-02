Christina Applegates: So emotional war ihr letzter Auftritt

Schauspielerin Christina Applegate sorgte für den emotionalsten Auftritt bei den diesjährigen SAG Awards. Grund dafür: Aufgrund ihrer Multiplen Sklerose, trat sie mit einem Gehstock und ihrer Tochter als Stütze auf.

Los Angeles. Hier wurden in der Nacht auf Montag die 29. Screen Actors Guild Awards vergeben. Neben einigen besonderen Auftritten rückte aber vor allem die, als "Beste Darstellerin in einer Comedyserie" nominierte, Schauspielerin Christina Applegate (51) in den Fokus.

Mit einem Gehstock auf der einen, und ihrer Tochter auf der anderen Seite als Unterstützung, schritt sie über den roten Teppich. Grund dafür: Ihre Multiple Sklerose-Diagnose

Letzte Awardshow

Nun dürfte die Schauspielerin zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Auch macht sie bekannt, dass es wegen der Krankheit ihre letzte Awardshow sei. "Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine ziemlich große Sache", kündigte sie der "Los Angeles Times" an.

Auch auf ihrer Gehhilfe setzt sie ein Statement mit den Buchstaben: "FU MS". Bedeutet auf Deutsch: "F*ck dich, Multiple Sklerose"

"Es war ein harter Weg"

Applegate machte schon im Sommer 2021 ihre Multiple Sklerose-Diagnose öffentlich. Erfahren hatte sie von ihrer Erkrankung während der Dreharbeiten der Netflix-Serie "Dead to Me". Schließlich wurde die Produktion für fünf Monate unterbrochen, da Applegate in der Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen war. Anschließend war sie das erste Mal mit ihrer Krankheit zu sehen: Zu New York Times" sagte sie: "Ich habe 18 Kilogramm zugenommen. Ich kann nicht ohne Stock gehen."

"Es war eine seltsame Reise. Aber ich habe so viel Unterstützung von Menschen bekommen, die ich kenne und die ebenfalls an dieser Krankheit leiden. Es war ein harter Weg", schrieb sie.

Ihre Schauspielkarriere, so gestand sie, kann sie sich nicht vorstellen, weiterzuführen, da sie dafür gesundheitlich nicht in der Lage sei. "Um etwas Geld zu verdienen, damit meine Tochter zu essen hat und wir ein Zuhause haben", meint sie, würde sie gerne stattdessen auf Tonaufnahmen wie Synchronisationen für Filme setzen.