Prominenten Besuch gab es im Café Landtmann. Das Fernseh-Urgestein Richard Quest schaute im Zuge der CNN Travel-Show "Quest's World of Wonder" vorbei und sprach mit Berndt Querfeld.

Richard Quest gilt als wahre Größe in der internationalen Fernsehbranche. Vor allem bekannt ist er durch seine "reibeisenhafte" Stimme und seinen britischen Akzent auf einem amerikanischen Fernsehsender - CNN. Dort ist er seit 2001 angestellt und fungiert als Nachrichtensprecher und Börsenberichterstatter. Durch seine humorvolle Art konnte er sich rasch zu einem der beliebtesten Anchormen des Senders entwickeln.

© Facebook / Café Landtmann ×

Daher bekommt er auch eigene Sendungen, so auch die CNN Travel-Show "Quest's World of Wonder". Im Zug dieser besuchte er auch das Café Landtmann, um dort mit dem Geschäftsführer Berndt Querfeld ins Gespräch zu treten. Das Kaffeehaus ist bekannt für seine vielen prominenten Gäste. Wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist derzeit noch unbekannt.