Depp kehrt doch nicht als Captain Jack zurück

Johnny Depp soll bereits mit Disney in Gesprächen gewesen sein. Kommt jetzt eine Fortsetzung von "Fluch der Karibik"?

Laut Medienberichten soll Johnny Depp nach seinem Triumph gegen Ex Amber Heard bald wieder am Set für "Fluch der Karibik" stehen. Fünf Teile gab es bereits, die große Erfolge feiern. Jetzt sei Depp gerade in Gesprächen mit Disney. Für die Rolle als Captain Jack Sparrow ist ein 283-Millionen-Euro-Deal geplant. "Sie haben Johnny bereits kontaktiert und ihn gefragt, ob er Interesse an einer Fortsetzung hätte", verrät eine Quelle. Zwei weitere Insider bestätigten, dass das Projekt bei Disney+ in Planung sei. Depps Sprecher dementierte jedoch die Gerüchte gegenüber Fox News Digital.

Eigentlich wollte Johnny Depp laut eigener Aussage nie wieder einen in seine Paraderolle zurückkehren. Die Fans würden sich jedoch nichts sehnlicher wünschen, als ein Comeback von Captain Jack Sparrow.