Dua Lipa erhält albanische Staatsbürgerschaft

Stolz präsentiert sich Dua Lipa (27) auf Instagram und verkündet, die albanische Staatsbürgerschaft erhalten zu haben. Sie ist die Tochter von kosovarisch-albanischen Eltern.

Die britische Pop-Sängerin Dua Lipa, welche vor allem durch Hits wie "Be The One", "New Rules" oder "Future Nostalgia" bekannt wurde, erhielt nun die albanische Staatsbürgerschaft. Auf Instagram bedankte sie sich bei Tiranas Bürgermeister Erion Veliaj, sowie beim Staatspräsidenten Bajram Begaj.

Letzterer begründete die Entscheidung auf Twitter: "Sie hat uns mit ihrer weltweiten Karriere und ihrem Engagement für wichtige soziale Zwecke stolz gemacht." Die 27-jährige Sängerin ist Tochter von kosovarisch-albanischen Eltern und setzt sich für die vollständige Unabhängigkeit des Kosovos ein.