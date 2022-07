Elon Musk: 200 Milliarden sind jetzt wieder »Single«

Beim Tesla-Chef geht es zurzeit nicht nur beruflich drunter und drüber.

Turbulent. Seit Anfang des Jahres war der mehr als 200 Milliarden schwere Unternehmer Elon Musk (51) mit der Schauspielerin Natasha Bassett liiert und alles schien nach seiner On-off-Beziehung mit Popstar Grimes wieder in geordnete Bahnen zu verlaufen. Doch erst kürzlich wurde bekannt, dass Musk mit einer Mitarbeiterin Zwillinge bekommen hat. Eine Nachricht, die für seine Beziehung nicht gerade zuträglich gewesen sein soll.

Vorbei. Zu viel für die fesche Hollywood-Lady, die zurzeit im Elvis-Film für Furore sorgte. „Natasha hat so viel von Elon gelernt und sie ist dankbar für die Zeit, die sie zusammen verbracht haben, denn die war sehr besonders und surreal“, so ein Insider zu HollywoodLife. Bassett hat ihre Beziehung mit Musk somit beendet und will sich mehr auf ihre Karriere konzentrieren.

Somit ist Musk mit seinem Milliarden-Vermögen einmal mehr zu haben.