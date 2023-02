Die Spannung auf die Super-Bowl-Halbzeitshow steigt. Denn niemand geringeres als Megastar Rihanna wird nach mittlerweile mehr als sechs Jahren sein Bühnen-Comeback geben. In einer Pressekonferenz verrät die Sängerin nun erste Details zu ihrem Auftritt.

Die Super-Bowl-Halbzeitshow wird dieses Jahr mit so viel Spannung wie selten zuvor erwartet. Grund dafür: Megastar Rihanna (34) wird nach mittlerweile mehr als 6 Jahren erstmals wieder im größtmöglichen Rahmen ihr Bühnen-Comeback feiern. Und das ausgerechnet am Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Das gab die Sängerin im Vorfeld zum Endspiel der US-amerikanischen Profi-Footballliga NFL in einer Pressekonferenz vor mehr als 500 Journalisten bekannt.

So wirklich in die Karten schauen lies sich Rihanna dabei allerdings nicht unbedingt. Denn was man denn genau bei ihrem Auftritt erwarten kann, bleibt nach wie vor im Unklaren.

So verrät Rihanna beispielsweise nicht, welchen ihrer Songs sie bei der Mega-Veranstaltung präsentieren wird. Fest steht jedoch, dass Riris Show zirka 13 Minuten lang dauern wird und diese eine Art Reise durch ihre 17-jährige Karriere darstellen wird. Dabei soll eine der größten Herausforderungen gewesen sein, ihre Songs passend zu komprimieren. Ganze 39 verschiedene Abläufe und Setlists soll es insgesamt für ihren Auftritt gegeben haben. Auch soll vieles dafür neu inszeniert worden sein. "Neuer Song, andere Sounds, andere Gitarre. Da kommt einiges zusammen."

Die wohl wichtigste Frage blieb offen: Wer tritt beim Super Bowl an der Seite von Rihanna auf?

In den Super-Bowl-Halbzeitshows treten neben dem Hauptact traditionell auch namhafte Gaststars auf, die in der Regel auf im Vorhinein angekündigt werden. Zwar behielt Rihanna dies noch für sich, in US-Medien wird allerdings bereits spekuliert. Möglicherweise treten Rapper Jay-Z (53), A$AP Rocky (34), T.I. (42) und Drake (36) neben Rihanna und DJ Calvin Harris auf. Offiziell ist das allerdings noch nicht.