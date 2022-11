× Ex von Stéphanie von Monaco brutal ermordet

Die Leiche von Mario Oliver Jutard wurde in einer Villa in der Dominikanischen Republik gefunden.

Mario Oliver Jutard, der Ex-Freund von Prinzessin Stéphanie von Monaco, ist tot. Der 71-Jährige wurde Medienberichten zufolge tot in einer Villa in Las Terrenas in der Dominikanischen Republik tot aufgefunden. Der Franzose wurde offenbar Opfer eines brutalen Mordes.

Stéphanie von Monaco mit Mario Oliver Jutard



Die Ermittler gehen davon aus, dass unbekannte Kriminelle in das Haus eingebrochen sind und dort mehrere Rolex-Uhren und andere Wertgegenstände gestohlen haben. Die Einbrecher sollen Jutard geknebelt, gewürgt und schließlich getötet haben. Der Fall wurde inzwischen an das Institute of Forensic Science (INACIF) in San Francisco de Macoris -die Ermittlungen dauern noch an.

Stéphanie von Monaco und der 14 Jahre ältere Geschäftsmann waren in den 80er-Jahren ein Paar. Die Tochter von Fürst Rainer III. lernte den Franzosen, der den Ruf eines Playboys hat, 1986 in Los Angeles kennen. Die Beziehung, die damals als Skandal galt, dauerte zwei Jahre und zerbrach 1988.