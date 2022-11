Fans in Sorge: Britney löscht ihr Instagram-Profil

Nachdem Britney Spears immer wieder mit ihren Nacktfotos für Aufregung gesorgt hatte, hat die Sängerin ihren Instagram-Account nun gelöscht.

Oops! She did it again: Britney Spears hat ihren Instagram Account (wieder einmal) gelöscht: Seit Samstagabend ist das Profil der Sängerin auf der Social Media Platform nicht mehr auffindbar. Schon in der Vergangenheit hat Britney ihren Account immer wieder mal gelöscht und wiederhergestellt – doch diesmal machen sich ihre Fans wirklich Sorgen.

Denn kurz bevor das Pop-Sternchen von Instagram Verschwand, weigerte sich Britney (untypischerweise), bei einem Instagram-Live-Auftritt ihres Ehemannes Sam Asghari teilzunehmen. In dem Video, welches auf Asgharis Profil abrufbar ist, fragt dieser Britney, ob sie seinen Fans etwas sagen möchte. Die Sängerin antwortet jedoch nur knapp: "Ich habe nichts zu sagen – ich will nicht mit ihnen reden".

Auch Britneys Ex-Assistentin Felicia Culotta berichtet von Britney ungewöhnlichem Verhalten. Culotta, die nach eigenen Angaben immer viel Kontakt mit Britney hatte, soll seit einiger Zeit erfolglos versuchen, die Sängerin zu kontaktieren. Doch Britney beantworte weder ihre Whatsapp-Nachrichten, noch ihre handgeschriebenen Briefe, so Culotta besorgt.