'Game of Thrones'-Schauspieler stirbt mit 75 Jahren

"Game of Thrones"-Schauspieler Wilko Johnson ist tot. Der 75-Jährige war zudem Gitarrist der legendären Pub-Rockband Dr Feelgood.

Mit der legendären Pub-Rockband Dr Feelgood feierte er in den 1970ern Erfolge, der jüngeren Generation ist er als "Game of Thrones"-Schauspieler ein Begriff – nun ist Wilko Johnson tot. Am Montag verstarb der Musiker und Schauspieler im Alter von 75 Jahren. Nach seiner Zeit bei Dr Feelgood hatte Johnson auch noch bei Ian Dury & The Blockheads und später mit seiner Wilko Johnson Band das Publikum für sich eingenommen. Im Serienhit "Game of Thrones" war Johnson überdies als Schauspieler zu erleben - in der Rolle des Scharfrichters Ilyn Payne.