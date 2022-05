Große Sorge um Dolly Buster

Die einstige "Dancing Stars"-Teilnehmerin quälen Depressionen

Einst war sie die schillerndste Gestalt in der Erotik-Branche: Dolly Buster wurde in den 1990er-Jahren zur Sex-Ikone. Nach ihrer aktiven Karriere, versuchte sie vor allem eines: zur Ruhe kommen. Sie versuchte sich als Malerin, Sängerin und Autorin, doch wegen eines Hörsturzes im Jahr 2017 konnte Buster auch diese Hobbys nicht mehr verfolgen. Heute meidet das einstige Sex-Symbol Veranstaltungen und lebt zurückgezogener denn je. Den Grund dafür verriet sie "Bild" im Interview.

Dolly Buster: "Ich habe Depressionen und Tinnitus"

Seit Jahren sei sie "sehr krank:" Sie leide unter Depressionen und Tinnitus. "Mein gesundheitlicher Zustand hat sich über die Jahre noch einmal fürchterlich verschlimmert und der Alltag ist ein Albtraum. Ich komme aus der Situation nicht mehr heraus, obwohl ich die unterschiedlichsten Behandlungen mitmache.“ Sehr oft liege sie einfach nur träge im Bett: "Nachdem mein Hund verstorben ist, habe ich mich nicht einmal getraut, mir wieder einen neuen anzuschaffen. Ich hätte nicht einmal die Kraft, mit ihm in den Wald zu gehen. Wenn ich an einem Tag um 14 Uhr aufstehe, dann könnte ich um 14.30 Uhr schon wieder einschlafen, so kraftlos bin ich.“

Der Alltag mache ihr Angst: „Das ist, als ob man wegrennen möchte, es aber nicht kann“. Ein Zustand, den man sich kaum vorstellen könne. Manchmal fühle sie sich so schlecht, dass sie zum Einschlafen Tabletten nehmen muss und schläft dann tagelang durch.