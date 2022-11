Harry Styles und Olivia Wilde: Trennung!

Alles aus und vorbei bei Harry Styles und Olivia Wilde: Der Sänger soll die Schauspielerin eiskalt abserviert haben.

Es begann so romantisch: 2020 verliebten sich Popstar Harry Styles (28) und Schauspielerin Olivia Wilde (38) während der Dreharbeiten zum Thriller „Don’t Worry Darling“ ineinander. Wilde trennte sich für Harry Styles sogar nach sieben Jahren und zwei gemeinsamen Kindern von Jason Sudeikis – und nun soll sie selber abserviert worden sein.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Styles und Wilde nach zweijähriger Liebesbeziehung eine Pause einlegen wollten. Nun behauptet jedoch Wildes ehemalige Nanny, dass Styles Schluss gemacht haben soll. Die beiden sollen sich nicht einig geworden sein, wo sie ihre gemeinsame Zukunft verbringen wollen: In Amerika oder in Europa. „Er tourt noch immer im Ausland. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit in Los Angeles. Die Trennung ist eine einvernehmliche Entscheidung. Sie sind immer noch eng befreundet", so die Nanny.