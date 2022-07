Heimliche Verlobung für Taylor Swift

Die US-Sängerin und Schauspieler Joe Alwyn haben sich angeblich vor ein paar Monaten verlobt

Seit fünf Jahren ist Schauspieler Joe Alwyn (31) bereits der Mann an der Seite von Pop-Superstar Taylor Swift (32). Gemeinsame Fotos sind aber dennoch eine Seltenheit, denn ihr Privatleben ist der Sängerin heilig. Nun ist aber doch eine aufregende Information über Swidt und Alwyn ausgeplaudert worden. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, soll das Paar schon seit Monaten verlobt sein.

Swift trägt ihren Verlobungsring nur hinter verschlossenen Türen

"Taylor hat einen wunderschönen Ring“, erzählt die Quelle gegenüber der Zeitung. Diesen soll sie jedoch nur zu Hause tragen. Auch ihre Freunde und Familie mussten versprechen, nichts an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber wie das so oft ist, hat das nicht ganz so gut funktioniert, denn die Quelle zeigt sich plauderfreudig: "Taylor und Joe sind unglaublich glücklich und sehr, sehr verliebt. Sie wollen, dass ihre Liebe so weit wie möglich von den Kameras ferngehalten wird. Das ist nur für sie. Und wenn sie sich das Ja-Wort geben, werden ganz sicher keine Magazine wie Vogue, Rolling Stone oder Hello! dabei sein“, verrät der Insider.