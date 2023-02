Influencerin tritt mit Nackt-Kleid bei Festival auf

Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (35) zieht auf dem Sanremo Festival 2023 mit einem Nackt-Kleid alle Blicke auf sich und setzt mit ihrem Outfit ein modisches Statement.

Italien. Die 35-Jährige setzt mit ihrem Outfit ein Statement: "Der Körper von uns Frauen darf niemals Hass oder Scham hervorrufen", sagte die italienische Influencerin Chiara Ferragni im Nackt-Kleid auf der Showbühne in Sanremo.

Dann las sie einen Brief vor, den sie an ihr jüngeres Ich geschrieben hat: "Ich habe immer versucht, dich stolz zu machen." Ferragni weiter: "Alles, was ich getan habe, habe ich für dich getan. Für das kleine Mädchen, das ich war. Und in allem, was ich tat, steckte der Gedanke, nicht genug zu sein. Ich möchte dir vor allem eines sagen: Du bist genug, das warst du schon immer, all die Male, die du dich nicht gut genug, stark genug, schön genug gefühlt hast, warst du es."

Ferragni plädiert für ein selbstbestimmtes Leben

Chiara Ferragni war nur allzu oft in ihrem Leben bereits mit Wellen des Hasses konfrontiert. Sie wurde für ihr Aussehen, ihren Job, ihre Kleiderwahl, vor allem im Netz angegriffen und beschimpft. Doch davon will sie sich nicht unterkriegen lassen und plädiert für ein selbstbestimmtes Leben.

© Getty Images ×

Die Zweifach-Mama ist eine der berühmtesten Influencerinnen der Welt – auf Instagram hat sie 28,5 Millionen Follower. Sie erklärt in einem Posting den Hintergrund zu ihrem aus fleischfarbenem Tüll gefertigtem "Naked Dress".

Im Posting zu ihrem "Kleid ohne Scham" steht, dass das Ziel hinter diesem Look sei, "die Aufmerksamkeit auf die Rechte der Frauen, ihre Körper und die Art und Weise, wie sie über ihren Körper verfügen, zu lenken." Denn das werde leider immer noch als "umstritten und fragwürdig angesehen".