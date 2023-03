Ist Robbie schon in Wien?

Der Privatjet von Robbie Williams ist bereits in Wien eingetroffen. Vier Tage vor dem Stadthallen-Doppelpack. Versteckt sich der Pop-Star bereits in einem Wiener Luxushotel?

Am Donnerstag und Freitag rockt Robbie Williams mit seiner Best-Of-Show XXV die Wiener Stadthalle. Über 30.000 Fans sind beim 20 Song starken Hit-Feuerwerk dabei. „Österreich ist immer ein Heimspiel!“ streut er uns dafür schon vorab die Blumen.



Flieger in Wien gelandet! Gut möglich dass Robbie als Einstimmung jetzt gleich drei weitere Tage Wien unsicher macht, denn sein Privat-Jet, eine Cessna 525B Citation CJ3+, ist am Montag um 2.20 Uhr früh überraschend in Schwechat gelandet! Am Sonntag rockte er noch in Krakau, Polen, dann nahm der Flieger Kurs auf Budapest, wo Robbie morgen, Dienstag aufspielt. Doch nach kurzen Zwischenstopp hob der Flieger überraschenderweise noch einmal ab. Jettete nach Wien weiter. Ob Robbie wirklich mit an Board war ist jedoch unklar.

Familien-Reunion. Ein Indiz für den möglichen langen Wien-Aufenthalt gab er allerdings beim Konzert in Polen preis: „Ich habe meine Kinder schon seit fast zwei Monate nicht gesehen. Aber morgen ist es endlich soweit!“ Feiert er jetzt in einem Wiener Innenstadt Hotel die große Familien-Reunion?