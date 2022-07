Johnny Depp rockt die Burg Clam

Hollywood-Alarm auf der Burg Clam. Am 1. Juli 2023 kommt Johny Depp mit seiner Band The Hollywood Vampires. Ab Freitag gibt's die Tickets!

Jüngst hat er seinen aufsehenerregenden Prozess gegen Amber Heart gewonnen – jetzt hat Johnny Depp Österreich im Visier. Am 1. Juli 2023 rockt er mit seiner Band The Hollywood Vampires, bei der auch Alice Cooper, Aerosmith-Gitarrist Joe Perry und Tommy Henriksen mitspielen, die Burg Clam. Die Tickets für das einzige Österreich-Konzert gibt es bereits ab Freitag (8. Juli)

Für Depp und Co. ist ein Weidersehen in Österreich. Schon 2018 begeisterte man 7.5000 Fans auf der Burg Clam. Danach hing Depp sogar noch drei Tage lang in Wien ab.