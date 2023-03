× Justin Bieber schockiert Fans: Welttournee abgesagt

Nachdem Megastar Justin Bieber (29) aus gesundheitlichen Gründen seine „Justice World Tour“ bereits mehrmals verschoben hat, veröffentlicht er jetzt die Schock-Nachricht für seine Fans: Justin Bieber hat seine Welttournee abgesagt.

Drama um Justin Bieber. Seine Welttournee ist abgesagt. Das gibt er nun auf dem „Justice World Tour“ Twitter-Account bekannt. Die Hintergründe dafür sind bislang unklar, sowohl Bieber selbst, als auch die Veranstalter schweigen noch.

Grund für die Absage der heiß begehrten Tour könnte allerdings Justins Gesundheit sein. Bereits in der Vergangenheit macht ihm seine Gesundheit immer wieder zu schaffen.

Im Juni 2022 meldet sich Justin mit einer beunruhigenden Nachricht an seine Fans: Er sei am Ramsay-Hunt-Syndrom erkrankt. Diese seltene Virus-Erkrankung greift seine Nerven im Ohr und im Gesicht an.

Grund zur Sorge: Das Ausmaß seiner Erkrankung zeigt Justin damals in einem Instagram-Video. Sein Gesicht ist offensichtlich halbseitig gelähmt.

Die gesundheitlichen Probleme waren auch bislang der Grund, weshalb die Konzerttermine immer weiter nach hinten verschoben wurden. Im September performte Biber schließlich bei seinem bislang letzten Auftritt, doch bereits hier war deutlich zu erkennen: Dem Popstar geht es gar nicht gut. Im Nachhinein gab er zu, wie erschöpft er sei und, dass er vorerst nicht auf der Bühne stehen kann.

Nun wurden die Termine nicht nur verschoben, sondern völlig abgesagt. Die Ticketpreise werden zwar erstattet, sobald man sich bei den Vorverkaufsstellen meldet, die Sorge um Justin bleibt aber weiterhin groß. .