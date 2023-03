Keine Busenfreunde: TV-Star bekommt von Arzt zu große Brüste

TV-Star Melissa Damilia legt sich erneut unters Messer. Nachdem sie sich ihre Brüste vergrößern ließ, sollen sie nun wieder kleiner werden. Der Grund: Die Implantate sind üppiger als gedacht.

Am kommenden Freitag wird das TV-Sternchen erneut operiert. Die Brüste hätten eigentlich von einem A auf ein C- bis D-Körbchen vergrößert werden sollen. Geworden sind sie allerdings noch größer, weshalb Damilia nun Vorwürfe gegen ihren Arzt erhebt: "Diese Größe wollte ich damals nicht. Der Arzt hat ohne meine Zustimmung das größere Implantat eingesetzt", gibt sie nun öffentlich bekannt.

Der sekundäre Grund für die Reality-TV-Berühmtheit ist, dass die Implantate den unteren Brustanteil zerdrücken würden. All das gibt die 27-Jährige in einer Frage-Antwort-Rund auf Instagram bekannt. Am Freitag wird Damilia, die man auch aus "Die Bachelorette" kennt, also ihre Traum-Brustgröße haben. Wenn sie die richtigen Implantate bekommt.