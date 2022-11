Kendall Jenner: Heimliche Trennung!

Kendall Jenner und Basketball-Spieler Devin Booker haben sich (mal wieder) getrennt.

Kendall Jenner (27) und Devin Booker (26) führen seit zwei Jahren eine On-Off-Beziehung. Doch nun scheint es endgültig vorbei zu sein. Nach der letzten Trennung sollen das Model und der NBA-Star im Sommer wieder zusammengekommen sein – doch nun sollen sie sich heimlich still und leise wieder getrennt haben, wie "People" berichtet.

Der Grund sei der volle Terminkalender der beiden. Ein Insider gegenüber dem Magazin: „Beide haben gerade unglaublich viel mit ihren Karrieren zu tun und sie haben sich entschieden, diesen den Vorrang zu geben.“ Die beiden hatten sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden sollen aber in Kontakt bleiben wollen, so ein Vertrauter des Ex-Paares.