Kim Kardashian in Tränen aufgelöst

Kim Kardashian hat im Podcast ''Angie Martinez IRL'' offen über die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder mit Ex-Mann Kanye West gesprochen.

Im Podcast "Angie Martinez IRL" enthüllt Reality-TV-Star Kim Kardashian (41) zum ersten Mal wie schwierig es ist, sich das Sorgerecht für die Kinder mit einem Vater wie Kanye West (45) zu teilen. Die beiden sind seit November offiziell geschieden und teilen sich aber das Sorgerecht für die Töchter North (9) und Chicago (4) sowie für die Söhne Saint (7) und Psalm (3).

Im Interview wurde die 41-Jährige emotional wie selten. Kim Kardashian fing an zu weinen, als sie über ihren täglichen Kampf sprach, North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3) vor den kontroversen Verhalten des Rappers zu schützen.

"Co-Parenting ist verdammt schwer"

"Co-Parenting ist verdammt schwer", gibt die 42-Jährige zu. "Ich hänge am seidenen Faden. Ich weiß, dass es nicht mehr lange dauert bis sie es mitbekommen", gesteht die Vierfach-Mutter. "Ich hatte den besten Vater und ich habe nur die besten Erinnerungen daran. Und das möchte ich auch für meine Kinder", sagt sie weiter.

2021 reichte Kim Kardashian die Scheidung ein. Seither stellte ihr Ex sie und ihre Familie immer wieder in der Öffentlichkeit bloß. "Ich habe ihn lange beschützt und werde das auch weiterhin in Hinblick auf meine Kinder tun. Aber es hängt für mich alles an einem dünnen Faden, der kurz vorm Zerreißen ist", so Kardashian.

Der Mega-Star versucht nach eigener Aussage ihre Kinder von der Öffentlichkeit abzuschirmen. "Wenn sie nicht wissen, was gesagt wird oder was in der Welt passiert, warum sollte ich dann jemals diese Energie an sie weitertragen? Das ist schwere Erwachsenenkost. Sie sind nicht bereit dazu, damit umzugehen." Und wenn sie es seien, "werden wir diese Gespräche führen und ich werde vorbereitet sein, aber bis dahin werde ich alles tun, um ihr Leben so normal wie möglich zu halten", fügt die 42-Jährige hinzu.