Leonardo DiCaprio (48) und Victoria Lamas (23) sind 'kein Paar'

Immer wieder tauchen Gerüchte auf, der Superstar Leonardo DiCaprio habe eine neue Frau an seiner Seite. Ein Insider dementiert aber nun diese Behauptungen.

Wie der Insider in "Page Six" berichtet, soll das Treffen nicht "exklusiv" gewesen sein. „Beide saßen nicht nebeneinander bei einem großen Gruppendinner," so der Insider. Auch als die beiden das Lokal gemeinsam verlassen haben, sollen sie nicht alleine gewesen sein. In dem Auto sollen sich auch andere Personen befunden haben, so der Insider.

Die gemeinsame Gesellschaft dürften beide aber genossen haben. Fotos zeigen den 48-jährigen DiCaprio vergnügt an der Seite der 23-Jährigen. Die Fotos und die gemeinsame Zeit kommen inmitten den Spekulationen, dass DiCaprio mit dem Model Gigi Hadid eine Romanze pflegt.

Hadid wurde gemeinsam mit DiCaprio im September auf einer Party in New York gesichtet, seitdem halten sich hartnäckige Gerüchte über eine Liaison. Ganz in das Beuteschema würde Hadid aber nicht passen, ist sie doch schon älter als 25 Jahre.