Liebes-Comeback für Shayk & Cooper

Die beiden Stars wurden gerade turtelnd in New York gesichtet

Er hat die beiden Familienhunde fest im Griff, sie hat etwas anderes im Griff. Irina Shayks Hand weilt auf Bradley Coopers Hintern. Mit diesen Bildern bestätigen die beiden Stars wohl die Gerüchte um ein Liebes-Comeback.

Vor drei Tagen postete Irina diese sexy Schnappschüsse auf Instagram. Dabei sitzt sie in Unterwäsche auf einem lebensgroßen Teddybären. In dem Kostüm steckt niemand anderes als Bradley Cooper. Von 2017 bis 2019 waren die beiden ein Paar. Haben sie einander nach ein paar Jahren Abstand endlich wiedergefunden? Im Sommer schon heizte Shayk die Gerüchte mit gemeinsamen Fotos aus dem Bahamas-Urlaub an.