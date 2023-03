Madonna auf Wolke 7: Das ist ihr neuer Freund

Nur eine Woche nach dem Liebes-Aus mit ihrem Boy Toy, hat sich Madonna wieder neu verliebt: Der Glückliche ist niemand geringeres, als der Boxtrainer ihrer Kinder.

Madonna schwebt wieder auf Wolke 7!

Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Tänzer-Freund Andrew Darnell (23) letzte Woche, fackelt die Pop-Ikone Madonna (64) nicht lange herum: Denn die Sängerin hat nach bereits jetzt, nur wenige Tage nach der Trennung einen neuen Mann am Start.

Boxtrainer bringt Madonna ins Schwitzen

Und dieser ist nicht nur der Boxtrainer ihrer Kinder, sondern passt auch perfekt in ihr Beuteschema: Attraktiv und vor allem unter 30!

Bei ihrem neuen Partner soll es nämlich um den 29-jährigen Josh Pipper gehen, welcher bislang nur ihre Kinder mit Workouts ins Schwitzen brachte.

Die beiden dürften sich aber schon länger kennen, wie auch ein Foto auf dem Instagramaccount von Josh Pipper verrät. Arm in Arm strahlen die beiden in seinem New Yorker Boxstudio in die Kamera. Dazu schreibt er: „Ich habe ganz tolle Menschen an meiner Seite.“

Jetzt, nach der Trennung, dürfte es wohl zwischen den beiden gefunkt haben. Das zeigt auch ein weiteres Foto, bei welchem sich die Sängerin an den Profi-Boxer schmiegt.

Eine starke Schulter und ein toller Freund seien der Sängerin aber jetzt, in dieser schweren Zeit, auch wirklich vergönnt!