Madonna schockt Fans mit "neuem" Gesicht

Madonna war bei den Grammy Awards kaum zu erkennen. Ihr Gesicht wirkte aufgequollen.

Auf ihren Social Media Kanälen präsentiert sich Madonna stets verfiltert und jugendlich. Natürlich ist an ihrem Gesicht schon lange nichts mehr, doch jetzt schockte die Queen of Pop ihre Fans mit ihrem echten Aussehen. Bei den Grammy Awards am Sonntag hatte die Sängerin einen Auftritt, bei dem unschwer zu übersehen war, was sie schon alles an sich machen ließ.

Zwar zeichnete sich keine einzige Falte an Madonnas Gesicht ab, doch ihre Mimik wirkte wie aus einem Gruselfilm. Ihre Wangen sahen aus, als seien sie kurz vorm Platzen und auch sonst konnte man erahnen, dass Madonna direkt vom Beauty-Doc auf die Bühne marschiert war. Ihre Follower zeigen sich schockiert. Tausende Memes und Kommentare fluteten das Internet. Madonna wurde sogar mit der Jigsaw-Puppe aus "Saw" verglichen.