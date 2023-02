Dass Christina Aguilera ihre Fans ausflippen lässt, wissen wir bereits lange. Doch nun überraschte die US-Sängerin ihre Instagram-Follower mit gleich drei sexy Oben-ohne-Bildern! Und das ausgerechnet am Super-Bowl-Wochenende.

Neben Pop-Star Rihanna, die während ihrer Superbowl-Halbzeit-Show ihre Schwangerschaft verkündet hatte, sorgte auch Christina Aguilera für musikalische Unterhaltung. Dabei präsentierte sich XTina in einem ganz besonders heißen Outfit. Passend zu ihrem Song "Fighter" rockte die Blondine nämlich in einem sexy Leder-Anzug mit Mega-Ausschnitt!

Einmal mehr heizt Sängerin Christina Aguilera ihren Fans ordentlich ein. Denn passend zum ohnehin schon aufregenden Super-Bowl-Wochenende, zeigt sich XTina, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, oben ohne.

Noch bevor Aguilera überhaupt auf dem Mega-Event performte, versetzte sie mit Sicherheit einige Fans mit ihren Fotos unter Schock. Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige gleich drei Oben-Ohne-Fotos und zeigt sich damit freizügiger denn je. Außer einem mit Glitzersteinen besetzten Football-Helm trägt sie nämlich gar nichts! Lediglich ihre Hände bedecken dabei ihre Brüste, um diese vor allzu intimen Blicken zu schützen.

Fans außer Rand und Band wegen sexy Netz-Auftritt

Ihre Fans und Instagram-Follower begeistert XTina mit ihren freizügigen Fotos auf jeden Fall. Zahlreiche Flammen- und Herz-Emojis, sowie etliche Komplimente landen unter ihrem Posting.

"HOT !", "THE MOST BEAUTIFUL WOMAN IN THIS WORLD" und "Queen of Football" sind dabei nur einige der tausenden Kommentare, die Christina für ihren lasziven Oben-ohne-Auftritt erhält.