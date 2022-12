Die britische Mode-Ikone Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

England. Die britische Modedesignerin und Stil-Ikone Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Laut einer offiziellen Erklärung ihres gleichnamigen Unternehmens ist sie am Donnerstag friedlich in ihrem Haus in London eingeschlafen.

Mehr dazu in Kürze ...