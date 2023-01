Musik-Legende Barrett Strong mit 81 Jahren gestorben

Er war einer der ersten Motown-Musiker und für Hits wie "Papa Was A Rollin' Stone" and "I Heard It Through the Grapevine" mitverantwortlich: Der legendäre Sänger und Songwriter Barrett Strong ist im Alter von 81 Jahren gestorben, wie das Motown-Museum am Sonntag in Detroit mitteilte.

Der Gründer des berühmten Plattenlabels, Berry Gordy, würdigte das "unglaubliche musikalische Werk", das Strong gemeinsam mit Motown-Produzent Norman Whitfield geschaffen habe. Laut dem Motown-Museum wurde der Sänger Jackie Wilson auf die ungewöhnliche Stimme des jungen Strong aufmerksam und stellte ihn Gordy vor. Für Motown interpretierte Strong 1959 den R&B-Song "Money (That's What I Want)", der zum ersten Hit des neuen Plattenlabels wurde. Beim "Rolling Stone"-Magazin landete "Money" später auf Platz 288 der "500 besten Songs aller Zeiten". Gemeinsam mit seinem Motown-Partner Whitfield verfasste Strong "Papa Was a Rollin' Stone", der 1973 in der Version der Temptations einen Grammy als bester R&B-Song gewann. Mit Withfield schuf er weitere zeitlose Hits des legendären Musiklabels, darunter "I Heard It Through the Grapevine", das durch Marvin Gaye und Gladys Knight & the Pips bekannt wurde, und "Just My Imagination (Running Away with Me)" von den Temptations. 1972 verließ Strong Motown. Bis in die 80er-Jahre veröffentlichte er weiterhin Musik, unter anderem für die Labels Epic und Capitol. "Barrett ist ein Ur-Mitglied der Motown-Familie", erklärte Gordy am Sonntag. "Wir werden ihn vermissen". Der Klang der gemeinsamen Songs von Strong und Whitfield sei "revolutionär gewesen". Sie hätten den Nerv der damaligen Zeit getroffen. Folk-Sänger Billy Bragg begleitete seinen Tribut mit einem Video-Clip von "Just My Imagination". Dazu schrieb er im Onlinedienst Twitter: "Vergangene Nacht - oder war es die Nacht davor? - zog sich der Eröffnungsriff dieser Melodie durch meine Träume. 3 Minuten und 48 Sekunden der Perfektion." Er fuhr fort: "Und jetzt höre ich, dass Barrett Strong, der den Song zusammen mit Norman Whitfield geschrieben hat, verstorben ist. Verdammt."