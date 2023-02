Pitt macht mit seiner Neuen ernst

Freunde sagen, dass Brad Pitt und Ines Ramon Seelenverwandte sind

Mit Angelina Jolie (47) hat Brad Pitt (59) schon lange kein allzu gutes Verhältnis mehr, doch mit seiner neuen Freundin Ines Ramon (30) soll der Schauspieler auf Wolke sieben schweben. Zumindest laut Freunden: "Es wird ernst", sollen diese gesagt haben.

© Instagram

Pitt und Ramon wurden im November das erste Mal auf einem Date gesichtet, auch im Liebesurlaub auf Cabo San Luca, Mexiko, habe man sich blendend verstanden. Zum Valentinstag gab es Pfingstrosen für die Liebste und jetzt soll sie sogar schon fast all seine Kinder kennengelernt haben. Brad, „der leider immer noch mit seiner chaotischen Scheidung von Angie zu kämpfen hat“, bekomme viel Unterstützung von Ines, heißt es. Und: „Die Beziehung der beiden wird immer ernster.“

Was Ex Angelina zu seiner neuen Romanze sagt, sei Pitt „sch***egal. Er will sie vielmehr wissen lassen, dass er mit einer anderen glücklich ist.“