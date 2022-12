Robbie Williams rockt in Kärnten

Österreich-Zugabe für Robbie Williams. Zum Stadthalle-Doppelpack im März gibt's jetzt am 22. Juli auch das Open Air vor der Burg Hochosterwitz. Ab morgen gibt's die Tickets!

Seine Privat-Konzerte bei der Familie Glock sind legendär – jetzt hat Robbie Williams wieder Kärnten im Visier. Nach dem Stadthallen-Doppelpack am 16. und 17. März bringt er die Best Of Show XXV am 22. Juli auch auf die Burg Hochosterwitz. Die begehrten Karten für das Open Air Konzert im in Viereck direkt am Fuße der Burg gibt es bereits ab morgen 20.Dezember um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

„Österreich ist immer ein Land, wo ich mich sehr freue aufzutreten.“ erklärt Robbie im ÖSTERREICH-Interview den Kärnten-Stopp, „Ich bin sehr gerne in Klagenfurt und am Wörthersee. Es fühlt sich wie ein zweites Zuhause an. Ja: Österreich ist mein zweites Zuhause.“