Aaron Carters Mutter postete schockierende Fotos auf Facebook.

Teenie-Idol Aaron Carter starb am 5. November des vergangenen Jahres im Alter von nur 35 Jahren. Der US-Sänger wurde von seiner Haushälterin leblos in der Badewanne gefunden und soll an einer Dogenüberdosis gestorben sein.

Dagegen wehrt sich nun seine Mutter. Jane Carter veröffentlichte auf Facebook schockierende Fotos vom Badezimmer und stellt den Verdacht in den Raum, dass ihr Sohn in Wahrheit ermordet wurde. Zu sehen sind etwa eine mit grünem Wasser gefärbte Badewanne oder auf dem Boden liegende Kleidung.

© Jane Schneck/Facebook ×

Hinweise auf Mord

„Ich möchte diese Fotos vom Todesort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner seinen Tod als Drogenüberdosis abgetan hat. Die Polizei hat den Tatort nie richtig untersucht.“ Ihrer Ansicht nach gebe es aber Hinweise auf Mord. So verweist Jane Carter etwa auf „perfekt platzierte Handtücher“.

© Jane Schneck/Facebook ×

„Aaron hat eine Menge Morddrohungen bekommen und viele Leute machten ihm das Leben schwer“, so die Mutter weiter. „Wir wollen Antworten. Wir wollen Gerechtigkeit. Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“