''Simpsons''-Urgestein gestorben

Chris Ledesma kümmerte sich 33 Jahre lang um die Musik bei der legendären Zeichentrickserie ''Simpsons''.

''Simpsons''-Urgestein Chris Ledesma ist im Alter von 64 Jahren gestorben. 33 Jahre lang kümmerte sich Ledesma um den Klang der legendären Zeichentrickserie – von der Erstaustrahlung im Jahr 1989 bis zu seinem Rückzug im Mai 2022. Der Musikredakteur arrangierte und redigierte die Musik für jede "Simpsons"-Folge. Ledesma verstarb im Dezember aus bislang unbekannten Gründen.

In der aktuellsten Folge "My Life as a Vlog" ("Mein Leben als Vlog") verabschiedete sich die "Simpsons"-Familie "in liebendem Andenken" von ihrem langjährigen Kollegen. "Simpsons"-Drehbuch-Autor Al Jean postete einen Screenshot von der Szene auf Twitter. Jean: "Ein wundervoller, hart arbeitender und sehr talentierter Mann, der von allen vermisst werden wird, die ihn kannten."

.@TheSimpsons A wonderful, hard working, very talented man who will be missed by all he knew. pic.twitter.com/pFR1dMHeQ8 — Al Jean (@AlJean) January 2, 2023

"Chris Ledesma war ein liebenswürdiger, alberner Kerl mit einem großen Herz – sein erstaunliches musikalisches Leben spielte sich in 33 Jahren der 'Simpsons' ab", schreibt Executive Producer Matt Selman auf Twitter.

Chris Ledesma was a sweet, goofy guy with a giant heart — his amazing musical life is played out over 33 years of @TheSimpsons https://t.co/27NwwuSh1s — Matt Selman (@mattselman) January 3, 2023

Neben den "Simpsons" war er auch für andere Produktionen erfolgreich. So wurde Ledesma für einen Emmy für seine Arbeit an der Miniserie "Feuersturm und Asche" (1988) und dem Film "Gypsy" (1993) nominiert.

Chris Ledesma lebte in Kalifornien. Er hinterlässt eine Frau, zwei Töchter und Enkelkinder.