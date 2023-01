× So feierten die Stars 2023

Von Wien bis nach Marbella – die Prominenz feierte den Beginn des neuen Jahres.

Party. Egal, ob in Wien, London, Miami oder Marbella. Die Promis feierten den Jahreswechsel heuer gebührend – und vor allem sexy. Katharina Mazepa zeigte sich im transparenten „Naked Dress“, Victoria Swarovski und Nadine Leopold entschieden sich für bauchfreie Glitzerkleider und Hailey Bieber entzückte mit ihrem Rücken. Heidi Klum und Tom Kaulitz lieferten eine skurrile Pärchen-Show auf Instagram und Barbara Meier rutschte im Do&Co am Stephansplatz in das neue Jahr.

© Instagram/@katharinamazepa

Transparenz. Katharina Mazepa im Nackt-Kleid.

© Instagram/@haileybieber

Schillernd. Nadine Leopold im Kristall-Kleid.

© Instagram ×

Dessous-Bad. Klums heiße Neujahrs-Show.

© Instagram/@barbarameier

Selfie. Barbara Meier feierte im Do&Co.

Wirbel. Klums Silvester-Postings kamen bei den Fans gar nicht gut an. „Verstörende Bilder“, „Du erinnerst mich an Britney Spears“ und „Puh, das sieht alles nicht mehr gesund aus! Was nehmen die für Zeug?“ lauten drei der unzähligen Negativ-Kommentare.