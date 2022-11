So trauern die Stars um Aaron Carter (†34)

Der viel zu frühe Tod des Sängers schockiert Fans und Wegbegleiter.

Aaron Carter ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Der Rapper und Schauspieler wurde am Samstagmorgen leblos in seinem Haus in Lancaster (Kalifornien) aufgefunden. Der viel zu frühe Tod des Ex-Kinderstars und Bruders von Backstreet Boy Nick Carter (42) schockiert Fans und Wegbegleiter.

Promis bekunden in den sozialen Medien ihre Trauer, wie etwa Schauspielerin Hilary Duff (35), Star-Komponistin Diane Warren (66) und die Mitglieder der Boygroup New Kids on the Block.

So schreibt Aaron Carters Ex-Freundin Hilary Duff auf ihrer Instagram-Seite: "Es tut mir unendlich leid, dass das Leben so hart für dich war und dass du vor der ganzen Welt kämpfen musstest." Duff, die mit Carter als Teenager liiert gewesen war, schreibt weiter: "Du hattest einen Charme, der absolut übersprudelnd war... Junge, mein jugendliches Ich hat dich sehr geliebt. Ich sende deiner Familie in dieser Zeit viel Liebe. Ruhe in Frieden."

Star-Komponistin Diane Warren schreibt auf Twitter: "Ruhm in jungen Jahren ist oft eher ein Fluch als ein Segen, und es ist nicht leicht, ihn zu überleben. Ruhe in Frieden, Aaron Carter."

"Wir sind schockiert und traurig über das plötzliche Ableben von Aaron Carter. Wir senden Gebete an die Familie Carter. Ruhe in Frieden, Aaron", heißt es auf der Twitter-Seite der Boygroup "New Kids on the Block".

Komikerin und Schauspielerin Loni Love schreibt auf Twitter: "Habe Aaron Carter 2018 kennengelernt, witzig, talentiert und cool. Ich hatte das Gefühl, dass er versuchte.... er wirklich nur versuchte, glücklich zu sein. Es tut mir leid, von seinem Tod zu hören. Mein Beileid an seine Familie und seine Fans."

Schauspielerin und Sängerin Christy Carlson Romano twitterte: "Unglaublich traurig wegen des Tods von Aaron Carter. Meine Gedanken und Gebete sind bei seinen Freunden und seiner Familie."