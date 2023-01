× Sorge um Elvis-Tochter: Lisa Marie Presley erleidet Herzstillstand

Die Tochter von Rock-Legende Elvis Presley (†43) hat einen Herzstillstand erlitten.

USA. Lisa Marie Presley (54) wurde laut US-Promiportal "TMZ" in ihrem Zuhause in Calabasas (US-Bundesstaat Kalifornien) von Sanitätern wiederbelebt. Sie sei dort ohne Puls gefunden worden. Als die Rettungskräfte den Puls von Presley wieder herstellen konnten, wurde sie in eine Klinik eingeliefert. Der Zustand der 54-Jährigen ist aktuell ungewiss. Ihre Familie äußerte sich bisher nicht.

Die Sängerin hatte erst am Dienstag die Verleihung der "Golden Globes" besucht. Dort gewann der Schauspieler Austin Butler (30) den Preis als "Bester Hauptdarsteller" für seine Performance als Lisa Maries Vater im Film "Elvis".

Lisa Marie Presley mit ihrer Mutter Priscilla und ihrem Vater Elvis im Jahr 1968.

Lisa Marie hat vier Kinder, darunter die bekannte Hollywood-Schauspielerin Riley Keough (33).