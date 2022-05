Sorge um Ex-Pornostar Dolly Buster (52)

52-Jährige ist ''seit Jahren sehr krank''.

Wesel. Der früheren Pornodarstellerin Dolly Buster geht es nicht gut. "Seit Jahren bin ich sehr krank, habe Depressionen und Tinnitus", sagte die 52-Jährige, die in Wesel (Nordrhein-Westfalen) lebt, der "Bild"-Zeitung. "Mein gesundheitlicher Zustand hat sich über die Jahre noch einmal fürchterlich verschlimmert und der Alltag ist ein Alptraum." Sie komme aus der Situation nicht mehr heraus, trotz verschiedener Behandlungen.

Sie liege oft tagelang im Bett. Nach dem Tod ihres Hundes habe sie auf die Anschaffung eines anderen Hundes verzichtet, weil sie keine Kraft habe für Spaziergänge im Wald. "Wenn ich an einem Tag um 14 Uhr aufstehe, dann könnte ich um 14.30 Uhr schon wieder einschlafen, so kraftlos bin ich." Sie habe zudem Angst, dass sie vor anderen Menschen zusammenbrechen könnte, sagte sie. "Beim Einkaufen bekomme ich öfter mal eine Panik-Attacke, so dass ich den Einkaufswagen mit den eingekauften Lebensmitteln im Laden stehen lassen, aus dem Supermarkt herausrennen und nach Hause fahren muss."

Dolly Buster, die mit bürgerlichem Namen Nora Baumberger heißt, wurde als Pornodarstellerin bekannt. 1996 beendete sie diese Karriere und wechselte hinter die Kamera. Danach arbeitete sie unter anderem als Regisseurin, Produzentin und Malerin.