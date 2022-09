Spuckattacke: Jetzt spricht Chris Pine

Chris Pine erklärt, was wirklich bei der Filmpremiere passiert ist

Aufreger. Am Montag sorgte ein Video aus Venedig für Wirbel. Darauf zu sehen: Chris Pine, der neben Harry Styles Liebster Olivia Wilde sitzt. Als sich Styles dazu gesellt scheint er dem Schauspieler einfach in den Schoß zu spucken. Passiert ist die skurrile Szene bei der Premiere des Mysterythrillers Don‘t Worry Darling. Ein Sprecher von Pine sagte nun in einem Statement, das dem US-Magazin „People“ vorliegt: „Dies ist eine lächerliche Geschichte – eine komplette Erfindung und das Ergebnis einer seltsamen Online-Illusion, die eindeutig täuscht und alberne Spekulationen zulässt.“



Der Sprecher fügte betonend hinzu: „Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt.“ Es herrsche nichts als Respekt zwischen den beiden Stars. "Jede andere Andeutung ist ein eklatanter Versuch, ein Drama zu schaffen, das einfach nicht existiert."