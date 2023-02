Sylvie Meis und Niclas Castello: Das ist der Grund für ihr Ehe-Aus

Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello haben sich nach 2,5 Jahren Ehe getrennt.

Die Ehe von Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello ist gescheitert. Wie die BILD am Sonntag berichtet, hat sich das Traumpaar nach 2,5 Jahren Ehe getrennt.

„Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen“, bestätigte das Paar. „Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind.“

Räumliche Trennung

Wie BILD berichtet, ist kein anderer Mann oder keine andere Frau an der Trennung schuld. Meis und Castello sollen beide ihre Karriere weiter verfolgt haben und deshalb viel voneinander getrennt gewesen sein. Niclas Castello lebt und arbeitet in der Schweiz und Los Angeles. Sylvie Meis hat ihre Wohnung und Firmen in Hamburg, reist aber beruflich viel in der Welt herum.

Meis und Castello lernten sich 2019 auf der Hochzeit von Barbara Meier in Venedig kennen und heirateten im September 2020 in der Toskana.