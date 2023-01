Teichtmeister-Affäre kostet uns den Oscar

'Corsage' ist aus dem Oscar-Rennen. Keine Nominierung wegen Teichtmeister.

Kino. Um 14.44 Uhr war es am Dienstag bittere Gewissheit. The Quiet Girl aus Irland wurde von der Academy als fünfter und letzter Fremdsprachiger Film genannt. Österreich ist damit wie erwartet nicht mehr im Oscar-Rennen. Die Affäre um Schauspieler Florian Teichtmeister kostete dem Sisi-Drama Corsage der steirischen Regisseurin Marie Kreutzer die Nominierung. Die 95. Oscars gehen am 12. März wieder ohne uns über die Bühne. Somit bleiben Christopher Waltz (Nebendarsteller, Django Unchained) und Michael Haneke (Bester fremdsprachiger Film, Liebe) unsere letzten Oscar-Sieger: 2013 durften wir dank ihnen ja gleich zwei mal jubeln.

Affäre. Das Oscar-Aus kam freilich wenig Überraschend: Am 21. Dezember nannte die Academy Corsage noch auf der Shortlist der besten 15 fremdsprachigen Filme. Doch am 13. Jänner wurde der Skandal publik Bei Teichtmeister, der im Film Kaiser Franz Josef spielt, wurden 58.000 Fotos von Kindesmissbrauch gefunden. Deshalb muss er sich am 8. Februar auch vor Gericht verantworten. In Folge wurde für Corsage vielerorts ein Rückzug aus dem Oscar-Rennen gefordert. Doch die Filmverantwortlichen und der zuständige Fachverband blieben stur. Jetzt bekamen sie dafür von den 9.579 Mitgliedern der Academy die Rechnung präsentiert.